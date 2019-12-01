مصر | حبس عاطل وصاحب سوبر ماركت لاتجارهما في "الحشيش" ببولاق

وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي وإرسال تقرير واف بها.

وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، من ضبط المدعو "أ. ف. ع" سن 25 عاطل والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا آخرها 1762 لسنة 2015م شبرا " مخدرات "، وذلك حال استقلاله السيارة رقم ع ف ن 796 ماركة ميتسوبيشي لانسر فضي اللون " مستأجرة " حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته المضبوطات الآتية: كمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام، مبلغ مالي 185 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه والسيارة لسهولة تنقلاته وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص يدعى "و.ر.ع" سن 27 صاحب سوبر ماركت ومقيم فيصل بالجيزة وأصل بلدته ساقلته سوهاج.

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وباستدراجه بمعرفة المتهم أمكن ضبطه وبحوزته على المضبوطات الآتية: كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.550 كيلو جرام، ومبلغ مالي 2450 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقول الأول أيدها واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه.

وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة