شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث انهيار سور الكنيسة الأثرية بدير أبوفانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا الجديد، اليوم الأحد، حالة المصابين في حادث انهيار السور المحيط بالكنيسة الأثرية بدير أبوفانا بمركز ملوي، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين. واطمأن المحافظ على حالة المصابين والخدمات والرعاية الطبية المقدمة لهم بمستشفى ملوي العام، كما وجه مسئولي الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين لحين تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جميعهم من مركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط، حيث تم نقلهم لمستشفي ملوي العام لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج اللازم وحالتهم العامة مستقرة.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد تفقد صباح اليوم موقع انهيار السور المحيط بالكنيسة الأثرية بدير ابوفانا، موجهاً كافة الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الموقف، والوقوف على أسباب انهيار السور.