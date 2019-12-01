شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء الاختبارات النفسية للمتقدمين لوظائف «التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ غدًا، الاثنين، الاختبارات النفسية للمرحلة الأولى من المتقدمين للبوابة الإلكترونية المؤهلة لوظائف المدارس الحكومية والخاصة بوزارة التربية والتعليم، والذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم، وذلك تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة. وأعلنت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه تم البدء في مخاطبة المرحلة الأولى من المتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم. وأعلنت البوابة أنه على جميع المتقدمين متابعة البريد الإلكتروني المسجل على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أنه سيتم التعاقد خلال هذا الأسبوع مع 2356 متقدمًا بعد إجراء الكشف النفسي على المتقدمين بواسطة جهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.

وأضاف «عمر» نعمل على الانتهاء من التعاقدات قبل نهاية ديسمبر مع 120 ألف متقدم على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، مؤكدًا أنه لا صحة نهائيًا لما تم ترويجه خلال الساعات الماضية بشأن تسريب أسئلة الاختبارات النفسية التي من المقرر أن يخضع لها المتقدمين الاثنين.

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وتابع «عمر» أن كل ما يقال بشأن تسريب هذه الأسئلة شائعات لا أساس لها من الصحة، ونحن حذرنا مرارًا وتكرارًا من وجود صفحات وجروبات وهمية تتحدث كذبا باسمنا أو باسم بوابة وظائف التربية والتعليم، مؤكدًا أن من يعمل وراء هذه الصفحات والجروبات الوهمية نصابين.

وأضاف أن الاختبارات النفسية المقرر أن يخضع لها المتقدمون لـ وظائف التربية والتعليم الجديدة، يديرها جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة، وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه السهولة.

وأعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه يتم الحجز الالكتروني للاختبار على البوابة الالكترونية للأكاديمية المهنية للمعلمين من خلال الرابط التالي www.pat.edu.eg، مؤكدةً أنه سيبدأ فتح باب الحجز إلكترونيًا بداية من اليوم الإثنين.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه يمكن لمن يهمه الأمر الدخول للحجز الإلكتروني من خلال (الرقم القومي + البريد الإلكتروني) الذي تم تسجيله مسبقًا من خلال المتقدم للاختبار على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، بحيث يتمكن المتقدم من حرية إختيار اليوم المناسب لآداء الاختبار الخاص به وفقًا للمواعيد المحددة ومعرفة مكان إختباره ورقم حجزه وساعة أداء الاختبار.

وأشارت الاكاديمية المهنية للمعلمين إلى أنه سيتم إجراء الإختبارات الإلكترونية بفروع الأكاديمية بالمحافظات، إبتداءًا من السبت، 7 ديسمبر، وهو بداية المواعيد المحددة التي يتم إتاحتها عبر نموذج التسجيل الإلكتروني مسبقًا.