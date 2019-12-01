شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق أول برنامج تدريبي للأطباء للكشف المبكر عن «التهاب الأعصاب الطرفية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الصحة والسكان، الأحد، البرنامج التدريبي الأول لحملة «إحساسك نعمة» لعلاج مرض التهاب الأعصاب الطرفية، وذلك ضمن مبادرة 100 مليون صحة، ويستهدف البرنامج تدريب 600 طبيب بمختلف المحافظات على أحدث برامج وبرتوكولات العلاج العالمية بما ينعكس على المريض بالتشخيص الصحيح وتوفير العلاج المناسب.

وقالت الوزارة، إن الهدف من البرنامج التدريبي هو تعليم وتدريب شباب الأطباء وفق استراتيجية بناء الإنسان التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما كبيرا، وأن التدريب سيكون على آليات الكشف المبكر عن مرض التهاب الأعصاب الطرفية خاصة عند مرضى السكر حتى وإن لم يكن المريض شاعرا بأعراض المرض التي تتمثل في الكشكشة والتنميل والحرقان والآلم، وأن مدة الفحص تستغرق ٥ دقائق فقط.

وأشارت الوزارة، ان التدريب يشمل التركيز على أسباب التهاب الأعصاب الطرفية وكيفية حدوثها عند مريض السكر والتشخيص الدقيق لها للوصول إلى أفضل الطرق للعلاج للحد من المضاعفات التي تصل إلى البتر بل والوفاة احيانا بسبب شدة المضاعفات.

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وقال الدكتور هشام الحفناوي، الامين العام للجنة العليا لمكافحة السكري والعميد السابق للمعهد القومى للسكر، خلال إطلاق البرنامج التدريبي، أن مرض الأعصاب الطرفية من الأمراض التي تصيب كثيرا مرضى السكر، مؤكدا أن أكثر من 50 % من المصابين بالسكر يعانون من التهاب الأعصاب الطرفية.

وأضاف أن مصر مرشحة لأن تكون السادسة على العالم في معدلات الإصابة بمرض السكر، مشيرا إلى أن الدولة رفعت قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة لعلاج مريض السكر من 800 إلى 2400 جنية لكل 6 شهور.

وذكر، على هامش المؤتمر، أن حملة «إحساسك نعمة» قامت حتى الآن بفحص ٣٥٠ ألف مريض بمختلف المحافظات وهذا العدد أكثر من المستهدف بكثير، مشيرًا إلى أن حالات البتر بسبب مضاعفات القدم السكري أكبر من حالات البتر بسبب الحوادث، وأن ٧٥٪؜ من حالات البتر يمكن تجنبها في حالات الكشف المبكر وعلاج التهاب الأعصاب مبكرًا.

وذكر أن 25% ممن تم فحصهم في مبادرة 100 مليون صحة لديهم وزن مثالي، بينما 75 % يعانون من مشاكل في الوزن، وتابع: «مرض السكر يتسبب في قطع قدم كل 30 ثانية».