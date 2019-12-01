شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «الحد من الضرر يبدأ الآن».. «الصحة العالمية» تحتفل باليوم العالمي لـ«الإيدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «الحد من الضرر يبدأ الآن»، احتفلت منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، الأحد، باليوم العالمي الحادي والثلاثين لمكافحة الإيدز، باعتباره منصةٌ مهمةٌ لتسليطِ الضوءِ على دورِ المجتمعاتِ لدعمِ زيادةِ الوعيِ بالمرضِ والفئاتِ الأكثرِ عرضةً، والتأكيد على زيادة تعبئة المجتمعاتِ لمواجهة الحواجزِ والحدِّ من الوصمِ والتمييز ضد المرضىِ، وشددت المنظمة على أهمية الدورَ القوِيَّ الذي تلعبُهُ المجتمعاتُ أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى لضمانِ بقاءِ الإيدز على جدول الأعمال السياسي، واحترامِ حقوقِ الإنسان.

وأشارت المنظمة إلى اختيارها هذا العامِ تسليطَ الضوءِ على سياسةِ «الحدِّ من المخاطرِ»، التي من المُمْكِنِ أن يستفيدَ منها الفئاتُ الأكثر عرضة ليس للحد من الفيروسِ المسبِّبِ للإيدز فحسبْ بلْ أيضاً باقي الأمراضِ التي من الممكنِ أن تنتقلَ عن طريقِ الدَّمِ الملوِّثِ والحَقْنِ غيرِ الآمنِ مثلَ فيروس الالتهاب الكبدي سي وبي، الذي يمثِّلُ تطبيقَ سياسةِ الحدِّ من المخاطرِ إحدى أهمِّ المؤشراتِ الأساسية للقضاءِ عليهم.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور جون جبور، إن هذا اليومُ يمثِّلُ تحالفاً لجميعِ قواتِنا وخبراتِنا المشتركة لكي نُذَكِّرَ أنفُسَنا بمسؤولياتنا الجماعية لإنهاءِ معاناةِ المتعايشينَ مع فيروسِ نقصِ المناعةِ البشري وكذلك توفيرِ أقصى سُبُلِ الوقاية والعلاجِ لهؤلاءِ الأفراد.

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وأضاف «جون» أن مصر من الدولِ منخفضة الانتشار بين عامَّةِ السكان (0.02%)، مع بعضِ الأدِلَّة على الأوبئةِ المركزةِ بين الفئاتِ الأكثرِ عرضة والأشخاصِ، وبالرغمِ من ذلك، فإنَّ هناك زيادةً سنويةً بمصر للحالاتِ المكتشفةِ حديثًا بحوالي 25-35٪ كلِّ عامٍ على مدارِ السنواتِ العشرِ الماضية، قد يبرِّرُ هذه الزيادةَ عاملانِ أساسيانِ: الأولُّ، تحديثُ استراتيجياتِ الكشفِ عن المرضِ واستخدامِ طُرُقِ اختبارٍ حديثةٍ في مختلفِ المرافقِ الصحية؛ والعامِلُ الآخرُ هو زيادةُ الوعيِ بخطرِ الإصابةِ بفيروسِ نقصِ المناعة البشري وخاصةً أن الأدِلَّةَ تشيرُ إلى «أن الاكتشاف المُبْكِرَ والعلاجَ المُبْكِرَ يساوي حياةً صحيةً دونَ مضاعفاتٍ وفرصاً أقَلَّ لنقلِ العدوى».

وتابع: «لقد اتخذتْ الحكومةُ المصرية خطوةً تاريخيةً منذ عام 2014 لتأمين العلاج لأفرادِها من خلالِ التمويلِ الحكومي، وابتداءً من عامِ 2017، يتِم تمويلُ برنامجِ أدوية علاج فيروس الإيدز بالكامل محليًا من خلال الحكومة المصرية، وعلاوةً على ذلك، اعتمدت وزارةُ الصحة والسكان توصياتَ منظمةِ الصحة العالمية في نهج»الإختبار والعلاج«في توزيعِ العلاجِ منذ يوليو 2017 وأصبحَ المتعايشُ مع المرضِ يحصلُ على العلاجِ بمجرَّدِ اكتشافِ إصابتِهِ بدونِ أيِّ انتظارٍ».

وأشار جون، أن المنظمة تدعمُ الحكومةَ المصريةَ لتعزيزِ أنظمتِها الصحية ومساعدتِها على التقدُّمِ نحوَ التغطيةِ الصحيَّةِ الشاملة، بحيثُ يتمكنُ جميعُ الأفرادِ من الوصولِ إلى الخدماتِ التي يحتاجونَ إليها، دونَ مواجهةِ المصاعبِ المالية.

وتابع: التغطيةَ الصحيةَ الشاملة هي فرصةٌ لتسريعِ جهودِنا للقضاءِ على الإيدز وتضخيمِ تأثيرِ الاستثمارات في فيروس نقصِ المناعة البشري، وإن النجاحَ العظيمَ الذي تحقَّقَ خلالَ حملةِ «100 مليون صحة» لهوَ نموذجٌ يُحْتَذى بِهِ في مواجَهَةِ المشكلاتِ الصحية ونأملُ أن يُكَلَّلَ مجهوداتَ «100 مليون صحة» بدعمِ الأنشطةِ الرئيسية بالقضاء على فيروس الالتهاب الكبدي وعواملَ انتقالِهِ ومنها تقليلُ الضررِ، ومن هنا نأملُ ان يُولِي كافةُ الشركاءِ ومنها جميعُ المعنيينَ من وكالاتِ الأممِ المتحدة في الفريقِ المشتركِ دعماً أكبرَ لتقليلِ الضررِ الذي توليهِ وزارةُ الصحة والسكان أهميةً كبرى.

واختتم ممثل المنظمة حديثه، بأنه لطالما كانت منظمةُ الصحةِ العالمية تُقَدِّمُ دعماً قوياً ومستمراً للحكومة المصرية في الاستجابة الوطنية لمكافحة مرض الإيدز منذُ اكتشافِ الحالةِ الأولى في مصر، كما تقومُ بتوجيهِ الاستجابة الصحية المصرية لتكونَ في سياقِ الأولوياتِ العالمية في مكافحةِ فيروس نقصِ المناعة البشري ومرضِ الإيدز وذلك لتتماشى مع أهدافِ الأمم المتحدة للتنميةِ المستدامة 2030 وكذلك الأهدافِ الإنمائية والإعلانِ السياسي لعام 2016 بشأن الإيدز والاجتماع الرفيعِ المستوى لعام 2016 .