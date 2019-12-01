شكرا لقرائتكم خبر عن «مطرانية ملوي» تصدر بيانًا حول انهيار الحائط الغربي للكنيسة الأثرية بدير أبوفانا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مطرانية ملوي للأقباط الارثوذكس، الأحد، بيانًا بشأن حادث انهيار سور بدير أبوفانا الأثري، جاء فيه: «في ساعة مبكرة من صباح اليوم حدث انهيار للحائط الغربي بالكنيسة الأثرية لدير القديس أبوفانا التابع لإيبارشية ملوي، مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتجري الآن أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على أسباب الحادث».

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وتنعي الكنيسة أبناءها الذين أودى الحادث بحياتهم وتطلب من الله الراحة والنياح لأرواحهم، والشفاء للمصابين. وانتقل اللواء وجدي زقزوق، رئيس مركز ومدينة ملوي، لموقع الدير لتفقد الأمر، وتكليف الإدارة الهندسية بتفقد الموقع المنهار والوقوف على أسباب الحادث. وتلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارًا من العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد انهيار حائط داخل دير أبوفانا بمركز ملوى ووجود حالات وفاة ومصابين.

بانتقال قوات الأمن تبين انهيار جدار بالكنيسة الأثرية بدير أبوفانا، مما أسفر عن مصرع كلا من طفلين أحدهما يدعي توماس شنوده عياد، 4 سنوات، مقيم بمركز القوصية التابع إدارياً لمحافظة أسيوط، وسيدة مجهولة الاسم والعنوان تبلغ من العمر نحو 50 عامًا.

كما أصيب كل من نوال ثابت إسحاق، 40 عاما، بدون عمل، مقيمه بمركز القوصية، مصابة بكدمات شديده وسحجات متفرقة بالجسم باليد والظهر، مريم شفيق خليل، 55 عامًا، مقيمة بمركز القوصية بأسيوط، مصابة بكسر بالساق اليسري واشتباة ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة، نادية إسكندر فرج الله، 50 عاما، مقيمه بمركز القوصية، مصابة بكدمات شديدة بالجسم، مريم شنودة عياد، 6 سنوات، مقيمة بالقوصية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

انهيار الحائط الغربي للكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بملوي

انهيار الحائط الغربي للكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بملوي

انهيار الحائط الغربي للكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بملوي

انهيار الحائط الغربي للكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بملوي

انهيار الحائط الغربي للكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بملوي