شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة»: تدريب نحو 2000 شاب على المهارات الفنية للحد من الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأن الوزارة تعمل على التعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذ برامج تدريبية على الحرف الفنية وريادة الأعمال في عدد من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية. وتابعت وزيرة الهجرة أن تنفيذ هذه البرامج يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة 2018– 2022 «مصر تنطلق» في ضوء خطة التنمية المستدامة مصر 2030، بالإضافة إلى رؤية الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، واعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن هذه البرامج التدريبية التي تطلقها الوزارة تهدف إلى حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، عن طريق توفير الفرص التدريبية للشباب، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية؛ لمنع استغلال الشباب المصريين بالخارج، وتضافر الجهود لتدريبهم على الحرف المختلفة وريادة الأعمال، وتثقيفهم في المجالات التي يرغبون في التخصص فيها.

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من ناحيته، أوضح الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، أن التدريب ينقسم بين البرنامج الرئيسي الأول، والذي يحمل عنوان:«الاستقرار الأمني»، ويأتي ضمن البرنامج الفرعي العاشر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهدفه توفير مدربين معتمدين للحدّ من مخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى برامج توعية للشباب، وبرامج التوعية الأسرية، وبرامج الفرص البديلة الإيجابية، وكذلك برامج ريادة الأعمال.

وتابع مساعد وزيرة الهجرة، أنه تم تأهيل وتدريب 24 مدرسة/ ميسرة من المدارس المجتمعية ضمن المرحلة الأولى لتدريب مدرسي المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسي الواحد في محافظة الاقصر على التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، ومن المقرر البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج اعتماد المدربين لنفس المحافظة خلال ديسمبر 2019، في ضوء بروتوكولي التعاون المبرمين مع وزارة التربية والتعليم والبرنامج العالمي للغذاء بشأن توعية المستفيدين من «الأطفال القصر، الأم والأسرة، والشباب» في محافظات جمهورية مصر العربية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة وكذلك التوعية بالتغذية الآمنة،

وفي السياق ذاته، أوضح وائل فرّاج، مدير عام تخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، أنه تم عقد 46 دورة توعية لعدد 1150 شابًا من طلاب وخريجي التعليم الفني بمحافظتي الإسماعيلية والسويس، ضمن برنامج تأهيل وتوعية طلاب التعليم الفني بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة «وحدة التنمية المستدامة» رؤية مصر 2030، ومن خلال التنسيق مع هيئات المجتمع المدني في محافظتي الإسماعيلية والسويس.

وتابع «فرّاج»، أنه تم الانتهاء من التدريب المهني والتدريب على ريادة الأعمال لعدد 825 شابًا في محافظات: (بني سويف، الغربية، الإسماعيلية)، وهو أيضًا ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، مضيفًا أنه من المقرر استهداف الأطفال المتسربين من التعليم والأسر والشباب ضمن تنفيذ برامج التوعية المتضمنة لتنفيذ بروتوكول التعاون مع البرنامج العالمي للغذاء.