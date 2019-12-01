شكرا لقرائتكم خبر عن احتكاك جرار زراعي بقطار ركاب «المنصورة/المطرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان صادر لها، صباح الأحد، عن انحراف جرار زراعي بمقطورة (بدون لوحات معدنية) كان يسير بجوار خط السكة الحديد بين محطتي سلسيل والرياض بخط المنصورة المطرية، أدى إلى احتكاكه مع العربة الأولى من قطار ٢٠٨ ركاب المطرية المنصورة.

وأشار البيان إلى وجود تلفيات خفيفة بالعربة وحدوث كدمات طفيفة لعدد ٢ ركاب، وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى ميت سلسيل العام. ولفت البيان إلى استكمال القطار رحلته للمنصورة دون أي عوارض. وفي السياق نفسه، ناشدت الهيئة قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة الإاتزام بتعليمات الهيئة والعبور من المنافذ الشرعية حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.