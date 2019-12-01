شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 أيام من أداء اليمين أمام السيسي.. محافظ البحر الأحمر الجديد يصل الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعد 4 أيام من أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، الأربعاء الماضي، وصل بعد ظهر الأحد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر الجديد لمدينة الغردقة، وفور وصوله اجتمع مع مديري إدارات الديوان العام للتعرف عليهم والملفات والقضايا التي تتبع كل مدير، ليبدأ المحافظ الجديد تنفيذ مهام عمله، والتي كلفه بها الرئيس خلفا للواء أحمد عبدالله، المحافظ السابق، الذي تعرض لوعكة صحية منذ أكثر من شهرين.

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