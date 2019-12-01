شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ضبط أكثر من 2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في 16 محافظة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، تقريراً رسمياً من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 2 طن و676 كجم في 16 محافظة.

وأوضح التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات «القاهرة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، الاسماعيلية» فضلاً عن إدارة التفتيش بالهيئة. وأشار إلى أنه تم تحرير 135 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.