شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 21 آخرين فى انقلاب حافلة سياحية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن حادث انقلاب الحافلة السياحية الذى وقع صباح اليوم بمنطقة "عين السنوسي" أسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 21 آخرين.

وأضافت وزارة الداخلية التونسية فى بيان لها، أن الحافلة كانت تقل 43 شخصا فى إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة فى اتجاه عين دراهم، فى مجرى وادى بعد تجاوزها لحاجز حديدي.

ولفت البيان، إلى أنه تمت مباشرة عمليات الإنقاذ من طرف وحدات الحماية المدنية وهياكل الصحة العمومية. وتمثلت الحصيلة الأولية للحادث فى وفاة 22 شخصا وإصابة 21 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات عمدون وباجة لتلقى الإسعافات.

وأشار البيان، إلى أنه تم التنسيق فى هذا الإطار مع الهياكل المعنية بوزارة الصحة العمومية لتسخير الاطار الطبى الضرورى لذلك وأنه تم تكوين خلية أزمة لمتابعة الموضوع على مستوى مصالح وزارة الداخلية.