شكرا لقرائتكم خبر عن أسلحة تركية فى طريقها للميليشيات الليبية المسلحة تشمل معدات وطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف قيادي في الميليشيا المسلحة بليبيا عن قرب وصول شحنة أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات من دون طيار تركية جديدة إلى العاصمة طرابلس، لمواجهة تقدم قوات الجيش الليبي.

وجاءت هذه الخطوة وفق قناة العربية، بعد توقيع اتفاق مثير للجدل بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، حول تعزيز التعاون العسكري والبحري.

وقال العقيد فرج مصطفى إخليل : "قريباً سوف نملك المبادرة من جديد بوصول دعم نوعي، في انتظار رجوع باقي الكوادر التي يتم تدريبها بالخارج"، مضيفاً أن ساحة المعركة "ستشهد رجوع الطيران الحربي والمسيّر لقواتنا بكثافة، إضافة إلى قوة بأطقم ليبية".

وتعد تركيا الداعم العسكري الأول والأكبر للميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق، في قتالها ضد قوات الجيش الليبي في العاصمة طرابلس، واتخذ الدعم التركي لحكومة الوفاق في مرحلته الأولى طابعا سريا، إلى أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل واضح في يونيو الماضي، دعم بلاده لمقاتلي طرابلس، بحجة تحقيق ما سماه توازنًا في القوى مع قوات الجيش الليبي من جهة ولحماية المصالح التركية هناك من جهة أخرى.