خبيران فى الأمراض العصبية وجراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمعادى والجلاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، الدكتور مجدى القللينى خبير جراحات الأنف والأذن والحنجرة، وقاعدة الجمجمة، وجراحات أورام قاع الجمجمة الأمامى والخلفى، وجراحات المخ والأعصاب بجامعة كنتاكى بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 7 وحتى 21 ديسمبر الحالى.
وتستقبل المستشفيات حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبيرين من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية، يومياً عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع.
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