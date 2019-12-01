شكرا لقرائتكم خبر عن خبيران فى الأمراض العصبية وجراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمعادى والجلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، الدكتور مجدى القللينى خبير جراحات الأنف والأذن والحنجرة، وقاعدة الجمجمة، وجراحات أورام قاع الجمجمة الأمامى والخلفى، وجراحات المخ والأعصاب بجامعة كنتاكى بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 7 وحتى 21 ديسمبر الحالى.

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، الدكتور أحمد عبدالمعطى خبير الأمراض العصبية واضطرابات المخ والصرع، واستشارى كهرباء المخ والصرع بجامعة ميسورى بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 22 ديسمبر وحتى 2 يناير 2020.

وتستقبل المستشفيات حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبيرين من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية، يومياً عدا الخميس والجمعة من كل أسبوع.