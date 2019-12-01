السيسى: الدولة تتحرك فى مجال الرقمنة لتقليل التدخل البشرى ومكافحة الفساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى، بافتتاح مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آى سى تى 2019.
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن مصر سعيدة باستضافة معرض البريد القادم، مشدداً علي أن مصر تقدم كل التسهيلات وتطور نفسها من أجل تحسين أدائها في المجالات المختلفة، متمنيا للمشاركين في المعرض النجاح الكبير.
وافتتح الرئيس السيسى اليوم الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آى سى تى 2019"، وهو الملتقى الذى يعقد سنوياً تحت رعايته.
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