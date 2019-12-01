شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: الدولة تتحرك فى مجال الرقمنة لتقليل التدخل البشرى ومكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن فرص الرقمية فى مصر عظيمة جداً، حيث أن مصر سوق كبير ينمو ويزداد، والدولة تتحرك فى مجال الرقمنة، مضيفاً أن هذا المجال سيحقق كل عناصر النجاح للدولة المصرية، وتقليل التدخل البشرى فى عمل الحكومة ومكافحة الفساد .

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى، بافتتاح مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آى سى تى 2019.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن مصر سعيدة باستضافة معرض البريد القادم، مشدداً علي أن مصر تقدم كل التسهيلات وتطور نفسها من أجل تحسين أدائها في المجالات المختلفة، متمنيا للمشاركين في المعرض النجاح الكبير.

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وافتتح الرئيس السيسى اليوم الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آى سى تى 2019"، وهو الملتقى الذى يعقد سنوياً تحت رعايته.