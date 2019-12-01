شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يظهر شجاعة 3 رجال تصدوا للهجوم الإرهابى على جسر لندن قبل وصول الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعق البريطانيون، الجمعة، إثر عملية إرهابية استهدف خلالها شخص يدعى عثمان خان، المارة على جسر لندن، مستخدمًا آلة حادة "سكين" فى طعن كل من تطاله يده، وبعد مرور يومين على الحادث أظهر مقطع فيديو جديد لحظات السيطرة على منفذ الهجوم الإرهابى الذى وقع فى العاصمة البريطانية لندن، الجمعة.

ويظهر الفيديو الذى نشرته صحف بريطانية، الأحد، 3 أشخاص يلاحقون المهاجم عثمان خان، حيث قام اثنان منهما برشه بأنبوبة مياه الحريق، فيما عمد الثالث إلى طرحه أرضًا للسيطرة عليه، قبل قدوم الشرطة، ووصفت الصحف البريطانية هؤلاء الأشخاص بـ"الأبطال"، خاصة أنهم تمكنوا من منعه من ارتكاب مزيد من أعمال القتل، بعدما سحبوا السكين التى كانت بحوزته.

وفى المقابل فر كثيرون من المكان بعدما أمر ضباط الشرطة الموجودين بمغادرة الجسر، حيث هاجم عثمان خان بـ"سكين" عددًا من المارة فى لندن، وقتل اثنين منهم، وأصاب ثلاثة آخرين قبل أن يفر من المكان، وذلك حتى تمكنت الشرطة البريطانية من قتله فى وقت لاحق بالرصاص، وتبين أنه كان يرتدى سترة ناسفة زائفة.

ومن جهته، تبنى تنظيم داعش الإرهابى الهجوم فى جسر لندن، فيما ذكرت الشرطة أن منفذ هجوم لندن هو عثمان خان، البالغ من العمر 28 عامًا، وسبق إدانته بارتكاب جرائم إرهابية، وأفرج عنه من السجن العام الماضى.



مواطنون بريطانيون يحاولون السيطرة على منفذ هجوم لندن

Advertisements

3 رجال يسيطرون على منفذ هجوم لندن قبل وصول الشرطة



محاولات السيطرة على الإرهابى قبل وصول الشرطة البريطانية



تفاصيل عملية السيطرة على منفذ هجوم جسر لندن