شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب حافلة سياحية شمال غرب تونس وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة روسيا اليوم منذ قليل، بانقلاب حافلة سياحية شمال غرب تونس، وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى فى الحادث. ولم تتطرق الشبكة لمزيد من التفاصيل عن الحادث. Advertisements

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