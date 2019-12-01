شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار حائط الكنيسة الأثرية بالمنيا لـ3 قتلى و4 مصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الحماية المدنية من استخراج جثمان ضحية ثالثة فى انهيار حائط بالكنيسة الأثرية الكائنة بدير ابو فانا بملوى جنوبى المنيا.



انهيار حائط الكنيسة الأثرية بالمنيا (2)



انهيار حائط الكنيسة الأثرية بالمنيا (1)

حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة ثالثه لطفل يدعى كراس شنودة زكريا، 4 سنوات، مقيم بمركز القوصية، التابع إداريا لمحافظة أسيوط من أسفل أنقاض الحائط المنهار الكائن بالكنيسة الأثرية داخل دير ابو فانا بملوى، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 3 وفيات و4 مصابين.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدى رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار حائط داخل دير ابو فانا بملوى ووجود جثث ومصابين.

وبانتقال قوات الأمن إلى مكان البلاغ تبين انهيار حائط داخل الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا، ومصرع كل من: توماس شنوده عياد، 4 سنوات، مقيم بمركز القوصية التابع إدارياً لمحافظة أسيوط، و مجهولة الاسم والعنوان تبلغ من العمر قرابة 50 عاما، وأصيب كل من: نوال ثابت إسحاق، 40 عاما، بدون عمل، مقيمه بمركز القوصية، مصابة بكدمات شديده وسحجات متفرقة بالجسم باليد والظهر، و مريم شفيق خليل، 55 عاما، مقيمة بمركز القوصية بأسيوط، مصابة بكسر بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة، ونادية إسكندر فرج الله، 50 عاما، مقيمة بمركز القوصية، مصابة بكدمات شديدة بالجسم، مريم شنودة عياد، 6 سنوات، مقيمة بالقوصية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج،. وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة لطفل ليرتفع عدد المتوفين لـ3 جثث و4 مصابين.

وعلى جانب آخر، انتقل فريق من هيئة الآثار الإسلامية والقبطية بالمنيا، إلى دير ابو فانا وتحديدا الكنيسة الأثرية لمعاينة الحادث والوقوف على أسباب انهيار الحائط.

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كما تفقد اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الموقع الخاص بحادث انهيار السور المحيط بالكنيسة الاثرية بدير ابو فانا بمركز ملوى، والذي اسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين واصابة اربعة اخرين ، تم نقلهم لمستشفى ملوي العام