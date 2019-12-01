شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 2 وإصابة 4 أشخاص إثر انهيار حائط داخل الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بملوى والان مع تفاصيل الخبر
وبانتقال قوات الأمن إلى مكان البلاغ، تبين انهيار حائط داخل الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا، أسفر عن مصرع كل من: توماس شنوده عياد، 4 سنوات، من القوصية التابع إدارياً لمحافظة أسيوط، ومجهولة الاسم والعنوان تبلغ من العمر قرابة 50 عاما، وأصيب كل من: نوال ثابت إسحاق، 40 عاما، بدون عمل، مقيمة بمركز القوصية، مصابة بكدمات شديدة وسحجات متفرقة بالجسم باليد والظهر، ومريم شفيق خليل، 55 عاما، مقيمة بمركز القوصية بأسيوط، مصابة بكسر بالساق اليسري واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة، ونادية إسكندر فرج الله، 50 عاما، مقيمة بمركز القوصية، مصابة بكدمات شديدة بالجسم، ومريم شنودة عياد، 6 سنوات، مقيمة بالقوصية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.
وعلى جانب آخر، انتقل فريق من هيئة الآثار الإسلامية والقبطية بالمنيا، إلى دير ابو فانا وتحديدا الكنيسة الأثرية لمعاينة الحادث والوقوف على أسباب انهيار الحائط.
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