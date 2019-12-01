شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يتفقد أجنحة عدد من الوزارات بمعرض "القاهرة الدولى للاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تفقد أروقة المعرض خلال الافتتاح حيث تفقد جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستمع لرؤية شاملة لعملية التحول الرقمى ومنصة مصر الرقمية، ثم تفقد أجنحة وزارات الدفاع، والداخلية والإنتاج الحربى، المالية، التضامن الاجتماعى، التخطيط، وهيئة البريد المصرى، والبنك المركزى .
وأضاف "راضى"، أن الرئيس السيسي استمع إلى شرح لجميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين، حيث اطلع الرئيس على التحول الرقمى لمصلحة الضرائب المصرية، ومشروع الميكنة الشاملة لمصلحة الضرائب، وكذلك مشروع الفاتورة الإلكترونية .
كما اطلع الرئيس علي تطور الشبكة المالية للحكومة، والتحصيل الإلكترونى للحكومة، حيث بلغ إجمالى التحصيل حوالى 160مليار جنيه، بنسبة زيادة 75 فى المائة عن نفس الفترة من العام الماضى.
واطلع الرئيس علي إطلاق البوابة الإلكترونية لهيئة التأمينات والمعاشات، وخدمة تطبيق المحمول "معاشى" لاصحاب المعاشات، وإنتاج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة .
واوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، وأهم الخدمات المقدمة فى المحليات، والخدمات الجماهيرية المستحدثة التى تقدمها وزارة الداخلية .
كما شاهد الرئيس تقريراً يتناول الخدمات التى يقدمها البنك المركزى وأساليب التحديث والتطوير التى يتبعها.
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