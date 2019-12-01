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دهان العقارات وتطوير محيط شجرة مريم بالمطرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة القاهرة فى رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمزار شجرة مريم بالمطرية، حيث يتم دهان العقارات المحيطة بالمزار ومنع تواجد الاشغالات بمحيطها، بالإضافة إلى التوجية بسرعة انهاء مشروع الصرف الصحى بالمنطقة .

 

وبدوره تفقد ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، يرافقه صادق عبد المقصود، رئيس حى المطرية، أعمال التطوير الجارى تنفيذها، وأعمال الصرف الصحى بالمنطقة، مؤكدا أنه سيتم إعادة رصف المنطقة مرة اخرى بعد انتهاء مشروع الصرف.

 

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يذكر أن الدولة تطور عدد من المزارات السياحية من بينها مسار العائلة المقدسة.

 

 

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