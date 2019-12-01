شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فريق أطفال بلا مأوى ينقذ 4 أطفال وكبار سن مشردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تمكن البرنامج القومى لحماية الأطفال "أطفال بلا مأوى"، الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، من إنقاذ طفلين ومشردين بلا مأوى بناء على عدة بلاغات واردة عبر الخط الساخن ووسائل التواصل الاجتماعى.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أنه فى نطاق عمل فريق اطفال بلا مأوى بمحافظة القاهرة تم مقابلة "سرية. س " 65 عاما حيث تقيم في عين شمس ، وموطنها الاصلي محافظة الدقهلية – المنصورة، على الفور تدخل الفريق وتم بعمل اللازم وتقديم خدمة الاسعافات الاولية لها وتم عمل دراسة حالة أولية بمقر اقامتها بمنطقة روكسي ، لديها ثلاثة أبناء منهم بنتين لا تعلم عنهم شىء وولد لا يحسن معاملتها ويجبرها على الخروج للتسول فى الشوارع لتعود له بالمال.

وتمكن الفريق من اقناعها بالذهاب لإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة بعد أن تم التواصل مع الأبن حتى يتمكن من زيارتها.

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أما عن "نهى . س" صاحبة 60 عاما متواجدة فى نطاق محطة مصر وهي مطلقة منذ سنوات تعانى من قدم سكرى وبتر بكاهل اليد اليمنى وفى حاجة ملحة للرعاية الطبية ، حيث قام الفريق بالتعامل مع الحالة والتنسيق مع احدى دور الرعاية الاجتماعية وتم نقل الحالة للدار والتنسيق مع مسئولى الدار على احضار طبيب متخصص لتقديم أفضل رعاية طبية للحالة الى ان تستقر صحتها.

كما ورد للبرنامج بلاغ عن تواجد طفل "م . س "ذو الحادية عشر عاماً يعانى من التفكك الأسري حيث يقطن شوارع منطقة شبرا الخيمة متخذًا من التسول مهنة له وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وتم ايداعه بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية على أن يتم متابعة الأبن من خلال دراسة الحالة ومحاولة دمج الطفل داخل اسرته

أما عن الأبنة "أ.ح" ابنة السابعة عشر عاماً فقد ورد بلاغ لفريق البرنامج بوجود الابنة بإحدى شوارع مصر القديمة بعد أن لاذت بالفرار من بيت الأهل بسبب سوء المعاملة والتعدى بالضرب المستمر على الأبنة من قبل الأخ الأكبر وتسبب ذلك فى كدمات وجروح لدى الطفلة لذى تركت الطفلة المنزل وذهبت إلى الشارع خوفا منهم على الفور تدخل الفريق وتم تقديم خدمة الإسعافات الاولية للابنة وتم ايداعها بمؤسسة فتيات العجوزة على أن يتم اصطحاب البنت للمستشفى لعمل ملف طبى كامل .