شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زحام مرورى أعلى دائرى المعادى أمام المتجه للمنيب إثر تصادم 3 سيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الطريق الدائرى زحاما مروريا، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى مطلع المعادى القادم من التجمع، وصولا إلى المنيب وشارع البحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

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ورصدت كاميرات ”الخليج 365”، حالة الزحام المرورى أثر الحادث، وشهد باقى دائرى المعادى حالة من الانتظام المرورى لحركة المركبات أعلى الدائرى ونفق التجمع، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات..

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم، وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.