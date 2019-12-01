شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم برنامج تدريبى حول كفاءة استخدام المياه لمتدربين من 8 دول أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة نيابة عن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، البرنامج التدريبى فى مجال "كفاءة استخدام المياه ونظم الرى الحديث" والذى يستهدف 19 متدرب من "كينيا – تنزانيا-غانا- أثيوبيا- زامبيا – السودان – جنوب السودان – مالاوى" مدة 6 أسابيع فى الفترة من 1/12/2019 وحتى 9/1/2019 .

وأوضح عبد العظيم يهدف البرنامج إلى إلقاء الضوء على أحدث أنظمة الرى الحديث ومشاركة المنتفعين فى إدارة استخدام المياه على الترع الرئيسية والفرعية وكذلك أنظمة تطوير الرى وإعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى وحساب المقننات المائية وذلك من خلال محاضرات نظرية وزيارات علمية مختلفة

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وتأتى أهمية هذا البرنامج كأحد الموضوعات الأساسية لترشيد الاستخدام وتقليل الفاقد من المياه ،فى ظل الطلب المتزايد عالميا على المياه مع محدودية مصادر المياه العذبة فى العديد من المناطق ولذا فإن الحاجة تستدعى وضع الاستراتيجيات وخطط العمل والجهود المستدامة لضمان استمرار توفير المياه لمختلف الاستخدامات محليا وإقليميا.

أوضح عبد العظيم أن هذا البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية ممثلة فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووكالة التعاون الدولى اليابانية جايكا وقطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى

ويأتى ذلك فى إطار أنشطة قطاع التدريب لدعم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية ودول حوض النيل فى مجال التدريب وبناء القدرات لمجابهة التحديات المائية فى دول القارة السمراء والتى تتماشى مع اضطلاع مصر بمهامها الإقليمية خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقى