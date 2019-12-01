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الرى تختتم دورة تدريبية فى نظم المعلومات الجغرافية لـ 14 مهندسا من اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والري فعاليات الدورة التدريبية التى نظمها ضمن البروتوكول الموقع مع الجايكا ووزارة الخارجية فى مجال إمدادات المياه بالمناطق الريفية .

وأوضح القطاع فى بيان اليوم، أن البرنامج التدريبيى عقد تحت عنوان "نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الأوتوكاد ثلاثى الأبعاد" حيث استفاد منه 14 متدرب من المهندسين المدنيين العاملين بهيئة إمدادات مياه الريف بوزارة المياه والبيئة اليمنية على مدار 6 أسابيع.

وقال البيان أنه تم اعتماد قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركز للتنظيم والادارة و إدراجه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومى، وأن هذه الخطوة داعمة للتعريف بالقطاع وتسويقه لدى الجهات الحكومية والغير حكومية وكذلك التنسيق مع جهات الدولة المختلفة فى تنفيذ البرامج والدورات التدريبية بما يتماشى مع استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

أشار البيان إلى أنه تم اعتماد قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركز للتنظيم والادارة و ادراجه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومى، و أن هذه الخطوة داعمة للتعريف بالقطاع وتسويقه لدى الجهات الحكومية والغير حكومية وكذلك التنسيق مع جهات الدولة المختلفة فى تنفيذ البرامج والدورات التدريبية بما يتماشى مع استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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