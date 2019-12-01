شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية فى برلين تعقد الخميس المقبل ندوة حول "المتاحف المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سفير مصر لدى ألمانيا خالد جلال، اليوم الأحد، أنه سيتم عقد ندوة بعنوان "مشاريع متاحف مصر الطموحة والتعاون مع الشركاء الأوربيين" يوم الخميس المقبل، بمشاركة لفيف ضخم من علماء المصريات والآثار وممثلين عن وزاره الثقافة الألمانية وأساتذة متخصصين من الجانبين المصرى والألمانى وعدد من الصحفيين والإعلاميين فضلا عن ممثلين من الجالية المصرية وأعضاء السفارة المصرية.

وقال السفيرالمصرى، إن البروفسورة ‎فريدريكا زايفرد مديرة المتحف المصرى فى "برلين" ستلقى كلمة حول التعاون المصرى الأوروبى لاسيما الألمانى فى مجال تطوير المتاحف المصرية، مثل متحف "إخناتون" الذى وافق البرلمان الألمانى على إعادة تحديثه وتطويره بقيمه 12 مليون يورو، فضلا عن المساهمة الألمانية والأوروبية فى المتحف المصرى الكبير وسبل تطوير وتحديث متحف الآثار المصرى بالتحرير.