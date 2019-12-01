شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توقع الكشف الطبى على 6557 سيدة بمستشفيات الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضوء الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة ، والبدء فى حملة الــ (16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة)، وجه وزير الداخلية، قطاع الخدمات الطبية لتخصيص الثلاث أيام الأوائل من الحملة خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر 2019، لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة، بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية وأسيوط، مجاناً وبالفترة المسائية من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً. Advertisements وتم استقبال عدد 6557 من السيدات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات المشار إليها وتم توقيع الكشف الطبى عليهن. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.

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