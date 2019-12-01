شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات يعقد اجتماعه الأول لمواجهة مشكلات تؤثر سلباً على أداء العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المستشار هشام بدوى ، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بعد قليل، لقاءه الدورى الأول المفتوحة مع كافة ممثلي الإدارات المركزية ومراقبات الحسابات المختلفة بفرعي الجهاز 1 ، 2، وذلك لتلافى عدد من المشكلات التى تمر رصدها مؤخرا والتى قد تؤثر سلباً في أداء أعمالهم.

وأعلن الجهاز المركزى للمحاسبات عن عقد اجتماعات دورية بين رئيس الجهاز وأعضائه وذلك بعد رصد مكتب رئاسة الجهاز مؤخراً وجود بعض المشكلات ذات الجانب المهني لدى أعضاء الجهاز، مما قد يؤثر سلباً في أداء أعمالهم، ويتطلب قدراً أعلى من التواصل بين رئاسة الجهاز، وأبنائه من العاملين فيه، ودعماً لقنوات الحوار بينهما، وأواصر الترابط التي تقتضيها روح العمل الجماعي.

وينعقد الاجتماع بحضور رئيس الإدارة المركزية ورئيس مكتبها الفني وأحدث عضو بها ومدير إدارة مراقبة الحسابات المعنية وأحدث عضو بالمراقبة.

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ومن المقرر أن يتم استعراض التقارير التى تم تجهيزها حول المشكلات على صعيد العمل والمقترحات اللازمة لمواجهة تلك المشكلات.