شكرا لقرائتكم خبر عن في أولى لقاءاته بـ«الجهاز التنفيذي».. محافظ الإسماعيلية: التعليم والصحة على رأس أولوياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن الالتزام والانضباط والمتابعة المستمرة هي مفاتيح النجاح لأي عمل حتى نصل إلى تحقيق النتائج المرجوة. وذكر أن العمل الميداني والتواصل مع المواطنين والتفاعل معهم يأتي على رأس أولويات العمل التتفيذي خلال تلك المرحلة. جاء ذلك خلال اللقاء الأول للمحافظ مع أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة والمؤتمر الموسع الذي عقدة بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود، السكرتير المساعد، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات، ومديري العموم لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة.

وخلال اللقاء أكد محافظ الإسماعيلية على أننا جميعا نعمل من أجل تحقيق وتلبية مطالب المواطنين وبذل أقصى الجهود لحل كافة المشكلات والقضايا الجماهيرية وفقا للقانون. وذكر أن ملف تطوير التعليم والمنظومة الصحية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها تأتي على رأس أولويات العمل خلال تلك الفترة، إلى جانب تكثيف الاهتمام بالقطاع الريفي والقرى واستكمال مشروعات المرافق الخدمية بمختلف القطاعات.