شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر سوق كبيرة تنمو وتزداد.. والدولة تتحرك في مجال الرقمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن فرص الرقمية في مصر عظيمة جدًا، حيث إن مصر سوق كبيرة تنمو وتزداد، والدولة تتحرك في مجال الرقمنة. وأضاف خلال كلمته في افتتاح مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «كايرو آي سي تي ٢٠١٩»، أن هذا المجال سيحقق كل عناصر النجاح للدولة المصرية، وتقليل التدخل البشري في عمل الحكومة ومكافحة الفساد.

وأوضح السيسي أن مصر سعيدة باستضافة معرض البريد المقبل في مصر، مشددًا على أن مصر تقدم كل التسهيلات وتطور نفسها من أجل تحسين أدائها في المجالات المختلفة، متمنيًا للمشاركين في المعرض النجاح الكبير.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح، صباح الأحد، الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «كايرو آي سي تي ٢٠١٩»، وهو الملتقى الذي يعقد سنويًا تحت رعايته.