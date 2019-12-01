شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا الجديد: سأهتم بالمواطن «من بداية يومي لحد لما أنام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا الجديد، الأحد، إن لديه تكليفات بالاهتمام بالمواطن من بداية يومه حتى النوم، و«مكتبي مفتوح لأي مواطن».

وأضاف «القاضي»، عقب وصولة لديوان عام المحافظ، مساء السبت: «مبحبش أتكلم كثير لكن هشتغل على طول». وأكد «القاضي»: «بحب العمل 24 ساعة، وهفترض في الناس كلها حسن النية إلى أن يثبت العكس».