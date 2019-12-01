شكرا لقرائتكم خبر عن نساء الجنوب تنظم المنتدى الثاني للقضاء على العنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «لون العالم برتقالي»، نظمت مؤسسة نساء الجنوب swa، بالتعاون مع نادي التجديف بأسوان، الأحد، المنتدى الثاني لفعاليات القضاء على العنف ضد المرأة «جيل المساواة سوا ضد جرائم اغتصاب حقوق النساء والفتيات»، برئاسة صافيناز إبراهيم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وحضر المنتدى العديد من قيادات العمل الأهلي والقيادات الدينية ورجال الأعمال بأسوان، وتضمن العديد من اللقاءات الحوارية التي أدارتها الدكتورة سحر إبراهيم، كبير مذيعي إذاعة جنوب الصعيد، حول قضية العنف ضد المرأة من المنظور الديني، الذي تحدث فيه الشيخ محمود مصطفى، مدير إدارة أوقاف أسوان، والقس ارميا وديع، كاهن كنيسة رئيس الملائكة.

وتحدثت الدكتورة فردوس السمادوني، منسق المشروع القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، ومن المنظور الاقتصادي، تحدثت المهندسة ايرينى فايز، مدير عام متحف النيل، ومن المنظورالقانوني، تحدث المستشار القانوني لمؤسسة نساء الجنوب.