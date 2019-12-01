شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية توقف أستاذًا بالحقوق عن العمل 3 أشهر لسب زملائه على «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الأحد، وقف الدكتور هشام البدري، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق، لعدم حضور التحقيق معه بإدارة الجامعة.

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وقال رئيس جامعة المنوفية إنه قد تقدم عدد من أساتذة كلية الحقوق بشكاوى ضد الدكتور هشام البدري، أستاذ القانون الجنائي بالجامعة، لتعديه بالسب والقذف بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وذلك بعد صدور عدد من أحكامه ضده بمحاكم المنصورة وطنطا بعد السب والقذف واتهام بعض أساتذة الكليه بالواسطة.

وفي ذات السياق، قرر رئيس جامعة المنوفية إيقاف صرف ربع راتبه الموقوف ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك، مع عرض أمره على المجلس خلال شهر من تاريخ الإيقاف.

يذكر أنه صدر القرار برقم 3331 لسنة 2019 في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، وأخطرت به الجهات المختصة بالجامعة صباح اليوم الأحد لتنفيذه.