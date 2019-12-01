شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب 25 دولة عربية وأفريقية يتنافسون في مسابقة للبرمجيات بمصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت في مصر اليوم الأحد، المسابقة الرسمية لبطولة طلاب الجامعات الأفريقية والعربية للبرمجيات «معركة العقول» بمشاركة وفود من 25 دولة عربية وإفريقية.

ويستضيف منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر فعاليات المسابقة، التي ينظمها المركز الإقليمي للمعلوماتية بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبرمجيات لطلاب الجامعات «ACPC 2019»، لمدة 3 أيام بمشاركة 500 طالب وطالبة يمثلون 66 جامعة ومعهد من مصر وسورية والأردن ولبنان والكويت والسعودية والإمارات وتونس والمغرب وبنين وانجولا وإثيوبيا ونيجيريا والعراق وقطر وفلسطين.

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مسابقة بطولة طلاب الجامعات الأفريقية والعربية للبرمجيات

يذكر أن التصفيات قبل النهائية للمسابقة، قد شارك فيها 3000 فريق من مختلف الجامعات وأكثر من 10000 طالب وطالبة من افريقيا والوطن العربي تمت خلال هذا العام. وقال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في بيان صحفي اليوم، إن الأكاديمية تسعى إلى أن تكون الرائدة في مجال بناء قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات في الوطن العربي وقارة أفريقيا والأكاديمية تشجع على الإبداع والابتكار في جميع مجالات الحياة.

وأضاف «عبدالغفار» أن البراعة والفضول والرغبة في النمو الشخصي المستمر والإثراء هي مفاتيح النجاح في العالم الأوسع، وأبعد من ذلك، القيادة وإمكانية تقديم مساهمة فريدة من نوعها للمجتمع .

مسابقة بطولة طلاب الجامعات الأفريقية والعربية للبرمجيات

وقال الدكتور أسامة إسماعيل، المدير الإقليمي للبطولة العربية الإفريقية للبرمجيات، لطلاب الجامعات، إن الاشتراك في هذه النوعية من المسابقات يتيح الفرصة للطلاب للعمل باكبر الشركات العالمية مثل جوجل وفيسبوك وامازون وميكروسوفت وغيرها من كبريات الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

مسابقة بطولة طلاب الجامعات الأفريقية والعربية للبرمجيات