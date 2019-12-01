شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وحاسبات الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، وذلك في إطار فتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات العلمية والبحثية والنهوض بالبحث العلمي وتبادل المعرفة والخبرات.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات تبادل المعرفة العلمیة والأكادیمیة، والتقنیة، والمواد الأكادیمیة الملائمة، وغیرھا من المعلومات ذات الاھتمام المشترك، فضلًا عن التبادل الأكادیمي، والزیارات المتبادلة لأعضاء ھیئة التدریس لمتابعة الأبحاث، وتحدید فرص تسویق التكنولوجيا، والتنظیم والمشاركة في الأنشطة الأكادیمیة والعلمیة المشتركة، مثل الندوات والمؤتمرات وفعالیات التطویر الوظیفي.

ويتضمن بروتوكول التعاون تقدیم منح التدریب الداخلي والفرص التدریبیة في معھد بحوث الإلكترونیات لطلاب كلیة الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازیق، والمشاركة مع الكلیة في معرض التوظیف السنوي وغیرھا من الأحداث والفعالیات في مجال التطویر الوظیفي، والسماح للطلاب والباحثین من كلیة الحاسبات والمعلومات باستخدام موارد معھد بحوث الإلكترونیات مثل مركز الحوسبة السحابیة للتمیز وموارد المعامل التقنیة الأخرى. وقع البروتوكول الدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور خالد الدرندلي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق.