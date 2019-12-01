شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» توضح الجهود المبذولة في تطوير منظومة العدالة الجنائية للطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، الأحد، في ندوة نظمها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف، تحت عنوان «حوار مع الإعلاميين»، بهدف بناء ثقافة مجتمعية تحترم القانون وتولى اهتمامها للطفل ورعايته وحماية حقوقه، بمناسبة مرور 30 عامًا على توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وبناء على توجيهات المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل.

واستعرضت وزارة العدل خلال الندوة، الجهود والإجراءات التي اتخذتها لتفعيل القوانين الوطنية للاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الطفل، وذلك من خلال 3 محاور، الأول تطوير البنية التشريعية الداخلية حيث تم مراجعة العديد من التشريعات الوطنية لضمان امتثالها الكامل لأحكام الاتفاقية، ومن أهمها التعديلات المتلاحقة على قانون الطفل، وتشديد عقوبات جرائم ختان الإناث، وخطف واغتصاب الأطفال، إلى جانب صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

والمحور الثاني هو تطوير البنية الإنشائية، حيث تم إنشاء محكمة الطفل النموذجية بالقاهرة، وهي أول محكمة نموذجية للطفل في مصر، وجارى الانتهاء من محكمة نموذجية أخرى بمحافظة الجيزة.

أما المحور الثالث ففي شأن تنمية العنصر البشرى، حيث يأتي في إطاره تعاون وزارة العدل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بشكل دوري في تنظيم العديد من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية للقضاة ووكلاء النائب العام بمحاكم ونيابات الطفل، وضباط الشرطة، والخبراء والمراقبين الاجتماعيين، فضلًا عن مشاركة رؤساء محاكم الطفل في متابعة عدد من دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من قيامها بواجباتها على النحو الذي يتطلبه القانون، بالإضافة إلى وضع دليل إرشادى لحماية حقوق الأطفال المجنى عليهم والشهود على الجرائم.