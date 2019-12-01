شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشاهد فيلم «مصر الرقمية» على هامش افتتاح مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلم «مصر الرقمية»، والذي يستعرض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار استراتيجية بناء الإنسان والتحول الرقمي. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي الدورة ٢٣ لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «كايرو آي سي تي ٢٠١٩»، وهو الملتقى الذي يعقد سنويًا تحت رعايته.

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