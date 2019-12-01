شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: «مصر الرقمية» منصة واسعة تسعى لرفع كفاءة البنية المعلوماتية للدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «كايرو آي سي تي ٢٠١٩» محفل هام، مشيرًا إلى أن تشريف الرئيس السيسي بالحضور للمرة الخامسة على التوالي تؤكد اهتمام الرئيس بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

ووجه وزير الاتصالات في كلمته خلال افتتاح لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «كايرو آي سي تي ٢٠١٩» التهنئة للرئيس بإطلاق القمر الصناعي «طيبة ١»، مشددًا على أن مصر الرقمية منصة واسعة تسعى لتطوير حوكمة الحكومة وأدائها ورفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية.

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وأشار وزير الاتصالات إلى أن نهوض مصر الرقمية يحفظ كنوز مصر التراثية، كما أنهم يحرصون على تفعيل الذكاء الاصطناعي، حيث هناك خطة لخلق قاعدة كبيرة من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن وزارة الاتصالات تقوم بإعداد دورات تدريبية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح وزير الاتصالات أن مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة يضم مركزًا متخصصًا في العلوم التكنولوجية الحديثة، كما تضم مبنى للتدريب التقني، وأول جامعة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا، مشددًا على أنه تم تطوير مراكز الشباب فضلا عن إنشاء المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوى القدرات الخاصة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح، صباح الأحد، الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «كايرو آي سي تي ٢٠١٩»، وهو الملتقى الذي يعقد سنويًا تحت رعايته.