شكرا لقرائتكم خبر عن إناكتس تكرم جامعة القاهرة لفوز فريقها ببطولة كأس العالم 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت منظمة إناكتس مصر بتكريم فريق جامعة القاهرة لفوزه ببطولة كأس العالم ٢٠١٩ والتي أقيمت في سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية متفوقاً على شباب الجامعات من ١٧٣٠ جامعة من ٣٢ دولة، بعد منافسة قوية في التصفيات النهائية مع جامعات من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكندا، ليحصل الفريق المصري على جائزة فورد بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي.

وأعربت المنظمة عن فخرها بفوز فريق إناكتس مصر بجامعة القاهرة بالمسابقة المحلية والعالمية ولاسيما أنها جامعة مصرية حكومية وهو ما عكس التقدم الذي تشهده الجامعات الحكومية ليس فقط بالجانب الأكاديمي ولكن أيضاً بتأهيل جيل يتميز بمواصفات القادة ورواد الأعمال الناجحين.