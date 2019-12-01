شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية» تشارك فى مؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2019، بالجناح الخاص بالمدن الذكية قاعة (3).

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمحتمعات العمرانية، مشيراً إلى أن الهيئة تعرض مدن الجيل الرابع البالغ عددها حتى الآن 30 مدينة جديدة، سواء التي يتم تنفيذها، أو التي في مراحل التخطيط، ومساحة المرحلة الأولى بها حوالى 530 ألف فدان، ومن المتوقع أن تستوعب حوالى 30 مليون نسمة وتوفر الملايين من فرص العمل.

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وقالت المهندسة إيمان نبيل، مدير عام التنمية بالهيئة: «تعتمد البنية التحتية لهذه المدن في تنفيذها على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بإعتبارها مدناً ذكية يتم إدارتها وتشغيلها من خلال مراكز للتحكم، وتعتمد في تخطيطها على أسس الإستدامة لتضاهى بذلك المدن العالمية، حيث تعتمد على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة بالمبانى الحكومية والخاصة لتعزيز فكرة الاستدامة، وخلق مناطق مفتوحة وخضراء، إلى جانب الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخلق بيئة عمرانية متوافقة مع البيئة المحيطة، وتوفير مناطق صناعية غير ملوثة للبيئة».

وأضافت هذة بعض المدن الجارى تنفيذها :( العاصمة الادارية الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – مدينة ناصر بأسيوط – مدينة غرب قنا – مدينة سلام «شرق بورسعيد» )

كما أوضحت نبيل، أن جناح الهيئة بالمعرض يعرض الموقف التنفيذى لهذه المدن وما يتم بها من مشروعات.