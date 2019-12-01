شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تصدر كتيب لإرشادات توصيل المياه للمنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تعليمات بإعداد دليل إجراءات يحتوى على كافة الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء، ويوضح كافة المستندات المطلوبة لكل خدمة والمدد الزمنية التي تستغرقها الخدمة تسهيلاً على العملاء بمعرفة إجراءات تقديم الخدمات المقدمة.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشركات التابعة بضرورة نشر الدليل على المواقع الإلكترونية الخاصة بها، كما نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الدليل عبر موقعها الإلكتروني www.hcww.com.eg.

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وإستعرضت الشركة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب للعملاء القاطنين بالمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص، حيث تتلخص المستندات المطلوبة بطلب لتوصيل الخدمة وموافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل وسند الحيازة أو الملكية، وإيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك إن وجد، و التليفون الأرضي والمحمول لمقدم الطلب والبريد الإلكتروني الشخصي، بالإضافة إلى الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان، والرخصة صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن امكن، و بطاقة الرقم القومي، وإيصال مياه من أقرب جار مع إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

وأوضح دليل الخدمات الجماهيرية، أن المواطن يتقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة إلى أقرب مركز خدمة عملاء، و سيتم إتاحة تلك الخدمة بحد أقصى خلال 14 يوم من سداد العميل قيمة المقايسة، وإستخراج التصاريح اللازمة للحفر من الحى المختص.

وأشار رسلان، إلي أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تقديم خدماتها للمواطنين بكل شفافية ومصداقية، تطبيقاً لنظام الحوكمة داخل القطاعات التجارية.