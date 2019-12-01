شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من ترفيق أكثر من 90% من المنطقة الصناعية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي، مصطفى عبدالحليم، أنه تم الانتهاء من ترفيق أكثر من 90% من المنطقة الصناعية بالبغدادي المقامة على مساحة 311 فدانا، وتم تسليم عدد 96 مستثمرا قطع أراض بالمنطقة، كما تم صدور 60 رخصة بناء من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

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وأشار مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 90% من إنشاءات المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالبغدادي، الذي قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإسناد تنفذيه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقام على مساحة 48 فدان ونصف، والذي يضم 206 وحدة صناعية، موضحا أن المجمع الصناعي أوشك على الإنتهاء تمهيدا لافتتاح المجمع وطرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل أمام الشباب، بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتنمية الاقتصاد في محافظة الأقصر.

موضحاً أن ذلك في ضوء توجهات الدولة بدعم الاستثمار والاهتمام بالمناطق الصناعية واعتبارها عجلة التنمية في مختلف المحافظات، والتي تؤكدها الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحافظات لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي والقضاء على كافة العقبات التي تعرقل عمل المناطق الصناعية.

وأضاف أنه تم الشروع حتى الآن في تنفيذ الأعمال الإنشائية لعدد 47 مصنعا، بينها 10 مصانع في مراحل التشطيبات النهائية، موضحا أن المصانع التي تم منح تراخيص لها تعمل في مجالات صديقة للبيئة وتشمل صناعات الإسفنج وتجفيف التمور والتعبئة والتغليف وتشكيل المعادن والرخام والجرانيت والسلك المعدنى والأدوات الكهربائية وصناعة الأثاث والمواد الغذائية وعدد من الصناعات الأخرى الصديقة للبيئة.