شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تنقذ سيدة ابنها لا يحسن معاملتها ويجبرها على الخروج للتسول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق عمل برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، بانقاذ طفلين ومشردين بلامأوي، بناءا على عدة بلاغات واردة عبر الخط الساخن ووسائل التواصل الاجتماعي. وفى نطاق عمل فريق اطفال بلامأوي بمحافظة القاهرة تم مقابلة السيدة ( سرية. س ) ٦٥ عاما حيث تقيم في عين شمس، وقام الفريق على الفور بعمل اللازم وتقديم خدمة الاسعافات الاولية لها .

كما قام الفريق بعمل دراسة حالة أولية لسيدة أخرى بمنطقة روكسي، لديها ثلاثة أبناء منهم بنتين لا تعلم عنهم شىء، وولد لا يحسن معاملتها ويجبرها على الخروج للتسول في الشوارع لتعود له بالمال، وتمكن الفريق من اقناعها بالذهاب لاحدى دور الرعاية الإجتماعية، لتوفير حياة كريمة بعد أن تم التواصل مع الأبن حتى يتمكن من زيارتها.

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وقام الفريق بانقاذ السيدة «نهى. س» صاحبة 60 عاما متواجدة في نطاق محطة مصر، وهي مطلقة منذ سنوات تعانى من قدم سكرى وبتر في اليد اليمنى، وفى حاجة ملحة للرعاية الطبية، حيث قام الفريق بالتعامل مع الحالة والتنسيق مع احدى دور الرعاية الاجتماعية وتم نقل الحالة للدار والتنسيق مع مسئولى الدار على احضار طبيب متخصص لتقديم أفضل رعاية طبية للحالة إلى ان تستقر صحتها.

وفي سياق متصل، ورد للبرنامج بلاغ عن تواجد طفل ( م. س ) ذو الحادية عشر عاماً يعانى من التفكك الأسري، حيث يقطن شوارع منطقة شبرا الخيمة، متخداً من التسول مهنة له، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة، وتم ايداعه بأحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية، على أن يتم متابعة الأبن من خلال دراسة الحالة ومحاولة دمج الطفل داخل اسرته

وقام الفريق بانقاذ الفتاة ( أ. ح ) ابنة السابعة عشر عاماً، بعد ان ورد بلاغ لفريق البرنامج، بوجود الابنة بأحدى شوارع مصر القديمة، بعد أن لاذت بالفرار من بيت الأهل، بسبب سوء المعاملة والتعدى بالضرب المستمر علىها، من قبل الأخ الأكبر، وتسبب في كدمات وجروح لدى الطفلة مما دفعها إلى ترك المنزل ،وذهبت إلى الشارع خوفا منهم، وعلى الفور تدخل الفريق وتم تقديم خدمة الأسعافات الاولية للابنة وتم ايداعها بمؤسسة فتيات العجوزة على أن يتم أصطحاب البنت للمستشفى لعمل ملف طبي كامل .