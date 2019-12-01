شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تبدأ تفعيل مبادرة «صنايعية مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة بالتعاون مع كلية العلوم، ورش عمل مجانية في مختلف التخصصات الحرفية، للطلاب والخريجين والعاملين، في إطار مبادرة «صنايعية مصر» التي أطلقتها القيادة السياسية، بهدف إتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهني للصنايعية في مصر.

وتُقام ورش العمل بكلية العلوم، وعلى أيدي أساتذة متخصصين من الكلية، لتأهيل الراغبين في اكتساب المهارات الأساسية في بعض الحرف، كالكهرباء والسباكة والنقاشة وصناعة المنظفات والنجارة والحدادة واللحام.

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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المساهمة الفعالة لجامعة القاهرة في مبادرة «صنايعية مصر» القومية تأتي انطلاقًا من دور الجامعة الاجتماعي والوطني والتنموي، وفي إطار حرصها على تدريب وتأهيل الشباب المصري بشكل جيد، وإكسابهم المهارات والخبرات العملية، وتوسيع قاعدة أصحاب الحرف والصناعات، وذلك من خلال العديد من ورش العمل في شتى الحرف، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص بشكل مستمر على المشاركة بقوة وفعالية في كافة المبادرات القومية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وجه باستغلال الإمكانيات الموجودة بالكليات من معامل وأدوات لتنفيذ الورش التدريبية، مؤكدًا على دور الجامعة في دعم وإنجاح المبادرة وجذب مزيد من الشباب للمشاركة والحصول على التدريب اللازم، لافتًا إلى أن المناهج الموجهة للمتدربين تتضمن الجزء النظري إلى جانب الجزء العملي والتطبيقي، وأن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من الجامعة كتدريب مهني.

وأوضح الدكتور عصام جميل، مدير مركز خدمة المجتمع، أن المركز ينظم دورات تدريبية وورش عمل لتلبية احتياجات قطاعات المجتمع المهنية والتدريبية، داخل الجامعة وخارجها، للأفراد والهيئات، لرفع كفاءة العاملين في المجالات المختلفة، وإتاحة الفرصة لاستفادة المواطنين من إمكانيات الجامعة وخبراتها التعليمية ومرافقها المختلفة من خلال ورش العمل والدورات التي يقدمها المركز.