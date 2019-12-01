شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: من يتجاوز الامتحان النفسى بمسابقة العقود المؤقتة يتم التعاقد معه فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن من يتجاوز ويتخطى الاختبار النفسى الذى يعقد للدفعة الأولى من المعلمين غدا الاثنين فى مدينة السادس من أكتوبر سيتم التعاقد معه مباشرة فور انتهاء إجراءات التعاقد.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن التعاقد سيكون فى الإدارة التعليمية التى سيتم تسكين المعلم المتقدم عليها، موضحة أن البوابة الإلكترونية للتوظيف هى من تختار المدرسة التى سيتم تسكين المعلم المتقدم عليها ويتوجه إلى الإدارة لإنهاء إجراءات التعاقد.

وكانت البوابة الألكترونية لوظائف التربية والتعليم، أعلنت إنه تم تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية للمتقدمين فى المرحلة الأولى فى مسابقة المعلمين والذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم، لتبدأ الاختبارات النفسية لهم غدا الإثنين تحت إشراف جهاز الطب النفسى.

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وأوضحت البوابة الإلكترونية أنه تم البدء فى مخاطبة المتقدمين لتحديد مواعيد وأماكن اختباراتهم، ومن المقرر أن تعقد الاختبارات فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مطالبة المتقدمين بمتابعة البريد الإلكتروني المسجل سابقا على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى إنهاء التعاقد مع الـ" 120 معلم معلم وإدارى وعمال خدمات قبل نهاية ديسمبر المقبل لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس حيث تعانى المدارس من نسبة تعجز فى التخصصات تصل إلى 320 ألف معلم بسبب الخروج على المعاش، كما أوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء وافق على تعيين 120 ألف.