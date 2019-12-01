شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى يتفقد أجنحة عدد من الوزارات بمعرض "القاهرة الدولى للاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تفقد الرئيس السيسى أجنحة عدد من الوزارات بمعرض "القاهرة الدولى للاتصالات"

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2019 "، وهو الملتقى الذى يعقد سنوياً تحت رعايته.

لقي اثنان مصرعهما وأصيب 4 آخرون،. صباح اليوم الأحد، إثر انهيار حائط داخل الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بملوى، جنوبي المنيا.

استيقظ المئات من السكان فى مدينة نيويورك على غرق منازلهم بمياه الصرف الصحى، ووصول النفايات البشرية لمنازلهم، وانتشار الروائح الكريهة بالمنطقة في جامايكا، بالقرب من مطار كنيدى، وفقا لما نشره موقع "سكاى نيوز" اليوم الأحد.

يكشف سوبر كورة قرار مجلس إدارة النادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بشأن الجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى ميتشو.

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أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- وهو الملتقى الذي يعقد سنوياً تحت رعايته- يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بالرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في كافة قطاعات الدولة .

صعق البريطانيون، الجمعة، إثر عملية إرهابية استهدف خلالها شخص يدعى عثمان خان، المارة على جسر لندن، مستخدمًا آلة حادة "سكين" فى طعن كل من تطاله يده، وبعد مرور يومين على الحادث أظهر مقطع فيديو جديد لحظات السيطرة على منفذ الهجوم الإرهابى الذى وقع فى العاصمة البريطانية لندن، الجمعة.

قرر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وقف الدكتور هشام البدرى أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وذلك لعدم امتثاله لحضور التحقيق معه بإدارة الجامعة.

أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثمانية متهمين من العاملين بـميناء الدخيلة البحرى وهيئة ميناء الإسكندرية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذى تسبب فى غرق قاطرة بميناء الدخيلة والإضرار بالمال العام بإجمالى مبلغ ما يقارب تسعة عشر مليون جنيه قيمة التلفيات التى لحقت بها جراء الحادث وقيمة انتشالها من الغرق .

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، مد اجل الحكم على الإرهابي هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 1 فبراير، لتعذر حضور المتهمين.

قالت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن فريق من التطوير التكنولوجى قام بتنشيط و"تفعيل" أجهزة التابلت الموجودة فى مخازن الوزارة، استعدادا للبدء فى توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى خلال الأيام المقبلة.