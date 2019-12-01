شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: صدور أول حكم إعدام بحق ضابط عراقى فى اتهامه بقتل متظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية سكاى نيوز، نقلا عن مصدر قضائى، أنه تم إصدار أول حكم إعدام بحق ضابط عراقى بتهمة قتل متظاهرين.

يذكر أنه تم الإعلان بالأمس، أن عادل عبد المهدى رئيس وزراء العراق، سلم كتاب استقالته رسميا إلى البرلمان العراقى.

وشهدت العراق تصاعدا للاحتجاجات فى مدينة الناصرية وذى قار جنوب العراق، وسقوط عدد من القتلى والمصابين، فيما وافق مجلس الوزراء العراقى على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية صدور أوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.