شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ تفعيل تابلت أولى ثانوى فى المخازن قبل تسليمه للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن فريق من التطوير التكنولوجى قام بتنشيط و"تفعيل" أجهزة التابلت الموجودة فى مخازن الوزارة، استعدادا للبدء فى توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن فريق التطوير قام بتنشيط الأجهزة من خلال دخولها على شبكة الإنترنت للتأكد من جاهزيتها، موضحا أنه سيتم تنشيطة مرة أخرى، بعد تسليمه للطلاب فى المدارس، للدخول على منصة التعلم الإلكترونية على بنك المعرفة، حتى يستفيد الطلاب من المحتوى الرقمى والمناهج الدراسية.

كانت وزارة التربية والتعليم، قد تسلمت الدفعة الأولى من أجهزة التابلت لأولى ثانوى، والتى تتضمن 5 آلاف جهاز، وتستهدف الوزارة توزيع 650 ألف جهاز قبل نهاية ديسمبر الجارى.