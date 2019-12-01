شكرا لقرائتكم خبر عن وقف أستاذ بجامعة المنوفية لتعديه بالسب على زملائه عبر فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وقف الدكتور هشام البدرى أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وذلك لعدم امتثاله لحضور التحقيق معه بإدارة الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن عددا من الزملاء تقدم ضده بقضايا لتعديه عليهم بالسب والقذف على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتم صدور أحكام ضده بمحاكم المنصورة وطنطا.

كما قرر رئيس الجامعة، إيقاف صرف ربع راتب أستاذ القانون الموقوف؛ ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك، مع عرض أمره على المجلس خلال شهر من تاريخ الإيقاف.

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صدر القرار برقم 3331 لسنة 2019 فى الخامس والعشرين من نوفمبر المنقضي، وأخطرت به الجهات المختصة بالجامعة صباح اليوم الأحد لتنفيذه.



