شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: الرئيس مهتم بتعميم الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة بقطاعات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- وهو الملتقى الذي يعقد سنوياً تحت رعايته- يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بالرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في كافة قطاعات الدولة .

وأضاف "راضى"، في تصريحات صحفية اليوم- علي هامش افتتاح الرئيس للمؤتمر - أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية بناء الإنسان المصرى، والأخذ بأساليب التكنولوجيا الحديثة ومواكبة العصر، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والتحول الرقمى، وكذلك فصل مقدم الخدمة عن طالبها، لتحييد العامل البشرى فى إطار جهود الدولة، لتنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإدارى للدولة.

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وشد "راضى"، على اهتمام الرئيس بمواكبة التطور والنقل للعاصمة الإدارية الجديدة، والذى لن يكون نقلاً جغرافيا فقط، وإنما يواكب التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز جهود الإصلاح الإدارى، بحيث يمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإدارى الحديث والمتطور.