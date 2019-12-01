شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط أكثر من 2.6 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بـ16 محافظة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال اسبوع، بلغت إجمالى المضبوطات حوالى 2 طن و676 كجم فى 16 محافظة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الخدمات البيطرية، أن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، الاسماعيلية".

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن إدارة التفتيش بالهيئة، قامت بتحرير 135 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.